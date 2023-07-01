"Чи не занадто багато компромісів": Зеленський не готовий віддавати території в обмін на НАТО

За словами глави держави, якби Альянс надав Києву чіткі гарантії щодо майбутнього членства, Путін би побачив згуртованість Заходу і його готовність боротися до кінця з несправедливістю.

Україна не збирається йти на компроміси, які стосуються територіальної цілісності, навіть якщо це дасть змогу одразу стати повноцінним членом НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом 1 липня.

За його словами, Альянс зобов'язує Київ ухвалити величезну кількість компромісів, однак дотримуватися всіх практично неможливо. Зокрема, йдеться про території, які перебувають під тимчасовим контролем російських окупантів. Україна в жодному разі не відмовиться від них і людей, які там проживають, навіть якщо після цього відкриється більше перспектив.

"Що стосується компромісів щодо НАТО. Знову-таки ви використовуєте слова компроміс, а потім говорите про компроміси щодо кордонів, чи не занадто багато компромісів для однієї держави", — ідеться в повідомленні.

Окремо у спілкуванні з іспанськими журналістами Володимир Зеленський наголосив, що членство в Північноатлантичному альянсі могло б стати чітким сигналом для російського президента Володимира Путіна про те, що світ не боїться агресії та готовий боротися з несправедливістю. Кремль був би поставлений на місце.

"Важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмося тебе. І членство України в НАТО — це одна з відповідей, яка фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. І він буде на самоті й точно програє", — продовжив президент України.

Саме тому, офіційний Київ очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде в середині липня, пролунає запрошення України до Альянсу. Це були б чіткі гарантії того, що Захід продовжить боротьбу з російською агресією.

"Ми не погоджуємося на будь-які гарантії безпеки, якщо нам пропонують це як альтернативу безпековому союзу. Ми говоримо, що ці гарантії важливо мати, поки ми не є членами НАТО", — підсумував Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що РФ може дистанційно підірвати ЗАЕС після контрнаступу ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський вважає, що тактика противника спрямована на те, щоб перекинути всю провину на Київ, якщо на станції станеться теракт. Статися це може після звільнення територій.

Також 1 липня глава держави висловився про мобілізацію в Україні. За словами Володимира Зеленського, військові самі визначають, скільки їм потрібно новобранців для виконання бойових завдань, оскільки люди втомлюються від війни.