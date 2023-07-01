"Немає завдання залучити всіх": Зеленський висловився про мобілізацію в Україні (відео)

За словами президента, військові самі визначають, скільки їм потрібно новобранців для виконання бойових завдань, оскільки люди втомлюються від війни.

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Уряд не прагне мобілізувати всіх українців, але на фронті не вистачає людей. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 1 липня під час інтерв'ю німецьким засобам масової інформації.

Володимир Зеленський нагадав, що на початку повномасштабної війни було багато людей, які самі просилися на фронт і шикувалися в черги перед "військкоматами". Зараз ці добровольці втомлюються від війни, і армії необхідна свіжа кров.

"У нас не стоїть завдання залучити всіх українців. Люди в будь-якому разі втомлюються від війни, і це факт. Тому що це складно", — пояснив Володимир Зеленський. — "Люди втрачають близьких і рідних. Але сказати, що в нас люди демотивовані, і що люди не хочуть перемогти, це мені здається несправедливим".

Президент додав, що військові самі визначають кількість ресурсів, необхідних їм для боротьби зі ЗС РФ, саме вони надають інформацію, скільки громадян необхідно мобілізувати, і формують резерви — про них навмисно не говорять відкрито, щоб ворог нічого не знав. Водночас звичайна цивільна людина не може замінити досвідченого воїна, який дістав поранення на полі бою — новачкам необхідно пройти підготовку.

Як зазначив Володимир Зеленський, сили оборони України мають показати хороші результати на полі бою до найближчого саміту НАТО, запланованого в липні. Минулого місяця наступ сповільнився через сильні дощі, до того ж за кожен метр звільненої території доводиться платити життями українських військових.

Нещодавно Верховна Рада розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації. Як пояснила Мар'яна Безугла, в армію тепер братимуть опікунів, які доглядають за людьми з інвалідністю, оскільки в країні діє схема, коли над однією людиною беруть опікунство одразу кілька військовозобов'язаних громадян.

ТЦК один за одним вимагають, щоб чоловіки з'являлися до військкомату протягом 10 днів, погрожуючи кримінальною відповідальністю за ухилення від призову. Юристи розповіли Фокусу, чи мають такі розпорядження законну силу.