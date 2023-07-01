"Нет задачи привлечь всех": Зеленский высказался о мобилизации в Украине (видео)

По словам президента, военные сами определяют, сколько им нужно новобранцев для выполнения боевых задач, поскольку люди устают от войны.

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Правительство не стремится мобилизовать всех украинцев, но на фронте не хватает людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 июля во время интервью немецким средствам массовой информации.

Владимир Зеленский напомнил, что в начале полномасштабной войны было много людей, которые сами просились на фронт и выстраивались в очереди перед военкоматами. Сейчас эти добровольцы устают от войны, и армии необходима свежая кровь.

"У нас не стоит задача привлечь всех украинцев. Люди в любом случае устают от войны, и это факт. Потому что это сложно", — объяснил Владимир Зеленский. — "Люди теряют близких и родных. Но сказать, что у нас люди демотивированы, и что люди не хотят победить, это мне кажется несправедливым".

Президент добавил, что военные сами определяют количество ресурсов, необходимых им для борьбы с ВС РФ, именно они предоставляют информацию, сколько граждан необходимо мобилизовать, и формируют резервы — о них специально не говорят открыто, чтобы враг ничего не знал. В то же время, обычный гражданский человек не может заменить опытного воина, получившего ранение на поле боя — новичкам необходимо пройти подготовки.

Как отметил Владимир Зеленский, силы обороны Украины должны показать хорошие результаты на поле боя до ближайшего саммита НАТО, запланированного в июле. В прошлом месяце наступление замедлилось из-за сильных дождей, к тому же, за каждый метр освобожденной территории приходится платить жизнями украинских военных.

Недавно Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Как объяснила Марьяна Безуглая, в армию теперь будут брать опекунов, ухаживающих за людьми с инвалидностью, поскольку в стране действует схема, когда над одним человеком берут опекунство сразу несколько военнообязанных граждан.

ТЦК один за другим требуют, чтобы мужчины являлись в военкомат в течение 10 дней, угрожая уголовной ответственностью за уклонение от призыва. Юристы рассказали Фокусу, имеют ли такие распоряжения законную силу.