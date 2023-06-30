"Десять молодых мужчин — на бабушку": в Раде объяснили расширение перечня лиц для мобилизации

Представительница провластной политической силы не понимает, почему "одни должны воевать, а другие и в дальнейшем прикрываются недееспособными родственниками".

Related video

В Украине функционирует определенная "схема", по которой на одного человека с инвалидностью оформляют по несколько "опекунов", что дает им возможность законно получить отсрочку от мобилизации. Об этом в Facebook сообщила Марьяна Безуглая, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В своей заметке она заявила, что после соответствующего решения парламента теперь мобилизации не подлежат только те лица, в семье которых больше нет других людей, которые могут содержать человека с инвалидностью I и II группы. Таким образом депутаты якобы борются за справедливость.

Она отметила, что знает примеры, когда на одну бабушку оформлялись пять, а то и десять молодых мужчин, которые могут служить в украинской армии. Представительница провластной политической силы не понимает, почему "одни должны воевать, а другие и дальше прикрываются недееспособными родственниками".

"Это из тех вопросов, которые задают военные на передовой. Мы не можем их игнорировать", — говорится в заметке.

Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Безуглая отметила, что не подлежать мобилизации теперь можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать человека с инвалидностью. Это не значит, что обязательно мобилизуют, но это значит, что не будет "брони". По ее мнению, этого решения долгое время ожидали в украинском обществе.

Фокус 29 июня сообщил, с какими болезнями украинцев не берут в армию. Приложение 1 регламентирует освобождение от мобилизации в Украине по состоянию здоровья при наличии определенных заболеваний, которые указаны в соответствующих нормах. Наличие определенных болезней не позволит призвать человека во время военного положения.