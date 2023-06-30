"Десятеро молодих чоловіків – на бабусю": у Раді пояснили розширення переліку осіб для мобілізації

Представниця провладної політичної сили не розуміє, чому "одні мають воювати, а інші й надалі прикриваються недієздатними родичами".

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В Україні функціонує певна "схема", за якою на одну особу з інвалідністю оформлюють по кілька "опікунів", що дає їм можливість законно отримати відстрочку від мобілізації. Про це у Facebook повідомила Мар’яна Безугла, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У своєму дописі вона заявила, що після відповідного рішення парламенту тепер мобілізації не підлягають тільки ті особи, в родині яких більше немає інших людей, які можуть утримувати особу з інвалідністю I та II групи. У такий спосіб депутати нібито борються за справедливість.

Вона зазначила, що знає приклади, коли на одну бабусю оформлювались пʼять, а то й десять молодих чоловіків, які можуть служити в українському війську. Представниця провладної політичної сили не розуміє, чому "одні мають воювати, а інші й надалі прикриваються недієздатними родичами".

"Це із тих питань, які задають військові на передовій. Ми не можемо їх ігнорувати", – йдеться у дописі.

Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Безугла додала, що не підлягати мобілізації тепер можна буде лише у тому разі, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю. Це не значить, що обов’язково мобілізують, але це значить, що не буде "броні". На її думку, цього рішення тривалий час очікували в українському суспільстві.

Фокус 29 червня повідомив, з якими хворобами українців не беруть до війська. Додаток 1 регламентує звільнення від мобілізації в Україні за станом здоров'я у разі наявності певних захворювань, які вказані у відповідних нормах. Наявність певних хвороб не дозволить призвати людину під час воєнного стану.