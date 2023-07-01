Чотирьох одним ударом: український HIMARS знищує цілу батарею самохідних установок "Мста-С"

Де було знято відео з дрона і коли — невідомо.

Чотири російські самохідні установки "Мста-С" одним ударом українського "Хаймарса". Ефектне відео точного удару українських військових опублікували в Генштабі ЗСУ.

На ньому видно, як американська реактивна система залпового вогню знищує відразу чотири російські самохідні установки. Однак у Генштабі не уточнили де і коли було знято відео.

На відео видно, як спочатку українські військові прицілюються по військових російських машинах, захованих у лісопосадці, на задньому плані видно зоране поле. Після відбувається залп і пряме попадання по російських військових машинах. Вони вибухають, від них розбігаються російські військові, деякі — в палаючому одязі.

Що таке M142 HIMARS

M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) — це американський високомобільний артилерійський ракетний комплекс, простіше кажучи — американська реактивна система залпового вогню на колісному шасі.

"Хаймарс" може нести шість реактивних снарядів РСЗВ або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Виробляється з 1990-х.

Що таке "Мста-С"

А російська "Мста-С" — це радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, розроблена в 1980-х на Уральському заводі транспортного машинобудування.

Раніше українські військові розповідали, як їх навчали у США працювати з "Хаймарсами": навички вони опановували на навчальному полігоні у США.

За словами українських військових, "Хаймарс" дуже швидка і маневрена машина, за якою нелегко наздогнати навіть на польовому джипі.

"За рахунок її швидкості, всі шанси нас спіймати зводяться до мінімуму. Ми мінімізуємо фактори, які можуть сприяти тому, що противник може нас засікти, вразити нас, викрити райони очікування або нашого зосередження", — розповідав оператор HIMARS.

За їхніми словами, координати для ураження можуть мати конкретну кількість ракет — 1,2, 3 або навіть 6. Установка розгортається за кілька секунд, здійснює пуски, а після них швидко згортається і виїжджає з місця пусків. Саме це і було продемонстровано на опублікованому відео.

Утім, українські військові зазначають, що росіяни полюють на HIMARS і, за чутками, в РФ за знищений "Хаймар" навіть дають "Зірку героя".

Бійці розповідають, що відтоді як Україна отримала ці установки, жодна з них не була знищена. А випущені ракети фактично неможливо перехопити.