"У ворога починається істерика": в ЗСУ продемонстрували успішну роботу РСЗВ HIMARS (відео)

Російські окупанти полюють на американські системи, але завдяки їхній маневровості та швидкості ті стали надважкою ціллю.

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Військове телебачення України показало роботу операторів HIMARS. Вони відпрацювали по кількох позиціях російських окупантів та розповіли, як працюють установки, і чи легко росіянам їх вполювати. Про це йдеться у репортажі "Військового телебачення".

Українські бійці розповідають, що США відповідально поставилися до їхнього навчання роботи на "хаймарсах". Воно було простим, доступною мовою, а практичні навички вони опановували на навчальному полігоні в США.

"Радістю для нас стало здійснення пусків вже на території України по військах РФ", — розповідає один із операторів установки .

Встигати за "хаймарсом" навіть на польових джипах непросто. Ця машина — швидка і маневрова, в цьому її очевидна перевага над системами MLRS на гусеничній тязі.

"За рахунок її швидкості, всі шанси нас спіймати зводяться до мінімуму. Ми мінімізуємо чинники, які можуть сприяти тому, що противник може нас засікти, уразити нас, чи викрити райони очікування, чи нашого зосередження", — розповідає оператор HIMARS.

Бійці говорять, що координати для ураження можуть мати конкретну кількість ракет —1,2, 3, або навіть 6. Установка розгортається за кілька секунд, робить пуски, а після них швидко згортається і виїздить з місця пусків.

"Через те, що ми влучаємо в склади БК, окупанти потім не мають можливості накрити нашу піхоту. Треба вже думати, як доправити БК з території РФ, а не зі сформованих складів, які були на нашій території. Загалом ми працюємо по складах БК противника. Зараз у нас почали з'являтися рухомі цілі. Нещодавно ми уразили колону С-300 з БК, яка була важливою. Довго по ній чергували. Показали, що дана пускова має таку здатність, завдяки колективній праці всіх обслуг, розвідці, командирів, начальників", — розповідає український захисник.

У операторів "хаймарсів" після першого вогневого завдання є своєрідна посвята — вони мажуть обличчя тим, хто робив перший пуск, пороховим зарядом з гільз РСЗВ.

У хлопців немає відпочинку за межами бойових виїздів, оскільки росіяни полюють на HIMARS і навіть подейкують, що у РФ за знищений "хаймарс" навіть готові дати "Зірку героя".

Бійці розповідають, що з того часу, як Україна отримала ці установки, жодна з них не була знищена — хіба кілька дерев'яних макетів. Також бійці усміхаються, коли чують у звітах МО РФ, що росіяни перехопили ракети HIMARS — говорить, це фактично неможливо.

"Ракета має точність до 5 метрів і російська ППО не має можливості її збити", — говорить оператор HIMARS.

Бійці говорять, чим більше вони працюють, тим легше їхнім побратимам на передовій і задоволені тим, що їм дають. Вони говорять, чим більше працюватимуть, тим краще це для України і для її перемоги.

Нагадаємо, що українські захисники з HIMARS ліквідували у Кремінній російських загарбників, яких зібрали на плацу з нагоди приїзду російського генерала Сухраба Ахмедова. Вояки простояли там 2 години, а генерал так і не приїхав.

Бійці ЗСУ на Бахмутському напрямку вдесятьох 12 годин відбивали ворожий штурм. Вони створили видимість для ЗС РФ, що їх на позиції багато, бо завдавали ударів по ворогу з різних точок.