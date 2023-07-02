Вразливості на Херсонщині та Луганщині можуть змусити РФ вивести війська з півдня України, — ISW

За даними військових дослідників, на російське командування, як і рік тому, чекають "непрості рішення", якщо поточного підкріплення ЗС РФ у Бахмуті буде недостатньо, щоб утримати окупований район.

Російські сили, ймовірно, намагаються відповідати на активність ЗСУ в районі Бахмута — і стягують сили з інших регіонів України. Військові дослідники посилаються на заяву речника ОК "Схід" Сергія Череватого про те, що російські війська нещодавно перекинули десантний полк із Лиманського на Бахмутський напрямок. Про це йдеться у зведенні ISW від 1 липня.

Кадри за 30 червня, що були геолоковані, показують, що 137-й гвардійський десантний полк (106-та дивізія ПДВ) діє на півдні населеного пункту Роздолівка (що за 18 км на північ від Бахмута).

За даними одного з російських джерел, частини 98-ї дивізії ПДВ зараз перебувають на Бахмутському напрямку.

Раніше військові дослідники відзначали присутність й інших десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ на Лиманському напрямку. Хоча останнім часом нових підтверджень цьому не з'являлося.

Череватий повідомив, що на зміну російським військам на Лиманському напрямку прийшла територіальна оборона, тому ЗС РФ можуть перекинути більше елітних частин у район Бахмута.

Битва за Донбас. Просування ЗСУ на південному сході.

4 червня, за тиждень до початку українського контрнаступу, зазначають у ISW, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська частково перемістили свої найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напряму на Бахмутський і Запорізький.

За словами спікера Череватого, Бахмут для російських військ, як і раніше, являє собою, швидше, медійну цінність, ніж військову.

Якщо російських підкріплень, які вже було відправлено до Бахмута, буде недостатньо, щоб утримати окуповані території в районі, тоді командування ЗС РФ може зіткнутися з непростою дилемою: ризикувати створенням серйозних вразливостей у Херсонській або Луганській областях або почати відводити війська з півдня України.

Нагадаємо, що росіяни святкують перемогу на лівобережжі Дніпра, однак доказів військових успіхів немає. За оцінками аналітиків з ISW, російське військове командування побоюється потенціалу ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

Також повідомлялося, що, за словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, артилерія бригади ДШВ знищила склад боєприпасів у районі Бахмута.