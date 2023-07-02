Володимир Зеленський в Одесі: вручив нагороди, відвідав поранених і підписав фронтовий примірник "Кобзаря"

Президент України привітав військових ВМС України зі святом, вислухав доповідь про ситуацію в акваторії Чорного моря, а також відвідав поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський 2 липня відвідав із робочим візитом Одеську область. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі Офісу президента.

Володимир Зеленський виступив перед офіцерами Військово-морських сил України та привітав їх із професійним святом. Він подякував їм і висловив упевненість у тому, що у ВМС України — велике майбутнє.

"Ми всі в Україні впевнені у вашій міцності, у вашій професійності та у вашій здатності й надалі демонструвати українську силу. А після перемоги у війні Україна вчитиме інших міцності, зокрема й на морі, вчитиме, як захищати свободу", — сказав український лідер.

Також президент під час робочої поїздки заслухав доповідь командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи.

Як поділився Володимир Зеленський, з командуванням українського флоту він говорив про безпекову ситуацію на цей момент, а також обговорював стратегічні для флоту, берегової охорони та флоту морських дронів питання.

"Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого Чорноморського узбережжя", — підбив він підсумки цієї робочої зустрічі.

Володимир Зеленський 2 липня відвідав із робочим візитом Одеську область

Крім того Зеленський зустрівся з курсантами Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія" і вручив державні нагороди та бойові прапори.

Український лідер також побував в одному з медичних закладів, де проходять лікування поранені військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ.

Зеленський відвідав поранених військових під час візиту до Одеси Фото: Скрін відео

"Відвідав поранених воїнів у госпіталі. Бажаю всім якнайшвидшого одужання. І це було особливою честю для мене — залишити побажання на примірнику "Кобзаря", який супроводжує наших воїнів у боях ще з 14-го року", — поділився деталями відвідин Володимир Зеленський.

Президент висловив упевненість у тому, що у ВМС України — велике майбутнє

Нагадаємо, 26 червня Зеленський відвідав бійців угруповання військ "Хортиця". Президент України подякував військовим за службу і вручив їм нагороди, зазначивши, що Україна пишається кожним своїм захисником.

Цього ж дня президент України відвідав позиції ЗСУ на Донеччині та випив кави з бійцями на АЗС. Він нагородив бійців, які відзначилися у важких боях у районі Бахмута, а також простояв у черзі за напоями в Донецькій області.