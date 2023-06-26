"Наші герої": Зеленський відвідав бійців угруповання військ "Хортиця" (відео)

Президент України подякував військовим за службу і вручив їм нагороди, зазначивши, що Україна пишається кожним своїм захисником.

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Президент Володимир Зеленський відвідав військовослужбовців Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі президента 26 червня.

"Сьогодні маю честь бути поруч із нашими героями — підрозділами Збройних сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", — йдеться в публікації.

Володимир Зеленський подякував українським захисникам і вручив їм державні нагороди. Президент також побажав бійцям здоров'я та перемоги, зазначивши, що наша країна пишається кожним із них.

"Ви круті, міцні, наші справжні українці", — сказав Володимир Зеленський.

У рамках свого візиту президент також зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.

Зеленський відвідав бійців ЗСУ

Нагадаємо, що 25 червня Володимир Зеленський показав свою колекцію шевронів від українських захисників. За словами президента, іноді його син Кирило буває в робочому кабінеті, де його цікавить дошка з шевронами.

Ми також писали про те, що 25 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Глави держав обговорили бойові дії та процеси, які відбуваються в Росії.

Раніше, 22 червня Володимир Зеленський дав оцінку літньому контрнаступу ЗСУ. Президент сказав, що оцінює контрнаступальні дії позитивно. За його словами, ситуація ускладнена тим, що значна територія України замінована росіянами.