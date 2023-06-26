"Наши герои": Зеленский посетил бойцов группировки войск "Хортица" (видео)

Президент Украины поблагодарил военных за службу и вручил им награды, отметив, что Украина гордится каждым своим защитником.

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Президент Владимир Зеленский посетил военнослужащих Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале президента 26 июня.

"Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями – подразделениями Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников и вручил им государственные награды. Президент также пожелал бойцам здоровья и победы, отметив, что наша страна гордится каждым из них.

"Вы крутые, крепкие, наши настоящие украинцы", — сказал Владимир Зеленский.

В рамках своего визита президент также встретился с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

Зеленский посетил бойцов ВСУ

Напомним, что 25 июня Владимир Зеленский показал свою коллекцию шевронов от украинских защитников. По словам президента, иногда его сын Кирилл бывает в рабочем кабинете, где его интересует доска с шевронами.

Мы также писали о том, что 25 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главы государств обсудили боевые действия и процессы, которые происходят в России.

Ранее, 22 июня Владимир Зеленский дал оценку летнему контрнаступлению ВСУ. Президент сказал, что оценивает контрнаступательные действия положительно. По его словам, ситуация усложнена тем, что значительная территория Украины заминирована россиянами.