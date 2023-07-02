5000 прикордонників, 2000 військових і 500 поліцейських: Польща посилює кордон із Білоруссю

За даними польської прикордонної служби, напередодні з Білорусі на територію країни намагалися проникнути 187 осіб.

Влада Польщі вирішила підвищити рівень захищеності прикордонної території з Білоруссю. Через напружене становище до кордону буде направлено додаткову групу з 500 поліціянтів. Про це міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінські повідомив у Twitter.

У прикордонній службі польської держави повідомили, що напередодні з Білорусі на територію країни намагалися проникнути 187 осіб.

"Через напруженість, що виникла на кордоні з Білоруссю, я вирішив посилити наші сили 500 польськими поліціянтами з превентивних і контртерористичних підрозділів", — ідеться в публікації Камінського.

До поліціянтів приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 військовослужбовців, які охороняють цю територію.

Нагадаємо, що США схвалили для Польщі продаж систем ЗРК Patriot на $15 млрд. Голова уряду Матеуш Моравецький заявив, що загроза для Заходу з боку Білорусі після розміщення зброї масового ураження лише зростає, з цієї причини потрібен новий важіль тиску на голову Кремля.

Також повідомлялося, що після заколоту Євгена Пригожина кордон Польщі перебуває під постійним наглядом. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда.