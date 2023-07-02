Не можна забути і пробачити: у Бучі відкрили меморіал жертвам ЗС РФ (фото)

Пам'ятну інсталяцію з іменами закатованих і вбитих українців встановили в місті під час підготовки до концерту-реквієму "Об'єднані заради перемоги".

У Бучі (Київська область), яка одна з перших постраждала від терору російських військових, 2 липня відкрили меморіал 501 загиблому містянину. Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Меморіал жертвам російського вторгнення в Бучі Київської області. Він присвячений цивільним, які загинули через обстріли, страти або тортури, коли місто було в окупації в лютому-березні 2022 року", — написав Федорук.

Меморіал встановили на вході в Бучанський міський парк.

У Бучі відкрили ще один меморіал пам'яті жертв російсько-української війни Фото: Соцмережi

Під час його відкриття Федорук звернув увагу на те, що мета такого меморіалу — привернути увагу всіх спільнот до тих злочинів, які країна-окупант скоювала в місті.

"Це не можна забути та не можна пробачити. Тому ми продовжуємо нагадувати світу про військовий трибунал", — сказав мер Бучі.

Фоторепортаж з відкриття пам'ятного комплексу опублікували BBC News Ukrainian.

Пам'ятний комплекс виконаний у вигляді кількох стел, на яких розміщена 501 табличка з іменами та прізвищами вбитих бучанців. Але це тільки ті люди, яких вдалося ідентифікувати. Тому деякі комірки-таблички меморіалу так і залишилися порожніми.

Вдалося ідентифікувати та написати на пам'ятних табличках ім'я 501 убитого ЗС РФ бучанця Фото: ВВС

Місцеві жителі принесли до пам'ятної інсталяції темно-жовті букети. Багато хто приходив навіть із маленькими дітьми.

Багато жителів Бучі прийшли на відкриття меморіалу з дітьми Фото: ВВС

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в Маріуполі окупанти знесли меморіал "Жертвам голодомору". Проросійські активісти заявили, що вони демонтували не пам'ятник жертвам голодомору і репресій, а символ "державної дезінформації".

У квітні 2022 року стало відомо, що Верховна Рада хоче створити в Бучі меморіальний комплекс геноциду українців. Об'єкт, за задумом народних депутатів, міститиме музейний комплекс, монументальну пам'ятну споруду, а також дослідницький центр для наукової та пошукової робіт.