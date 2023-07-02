"Вирішальне питання у війні": Шольц назвав Крим українським з радянських часів (відео)

Канцлер ФРН нагадав, що Україна вже за часів Радянського Союзу була самостійною державою з членством в ООН та володіла Кримом.

Майбутнє Криму стане вирішальним питанням у війні Росії проти України. Про це заявив Олаф Шольц, канцлер Німеччини, в інтерв'ю виданню ARD.

Він нагадав, що нашій державі півострів належав вже тривалий час. Україна вже за часів Радянського Союзу була самостійною державою з членством в ООН.

"І це, до речі, РФ перша покинула Радянський Союз, а не Україна", – заявив він.

Політик прокоментував й чіткі вимоги окреслити перспективи членства на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі. Він заявив, що в разі вступу України до НАТО не повинно бути невирішених прикордонних конфліктів. Однак, за його словами, Німеччина вважає, що на Берліні лежить відповідальність за надання гарантій безпеки.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, столиці Литви. На заході учасники обговорять важливі питання, які стосуються національної безпеки різних держав та оборони, війни Росії проти України, а також можливість вступу до організації нових членів. Український президент Володимир Зеленський зазначав, що майбутній саміт НАТО у столиці Литві може стати доленосним. Він також наголосив, що 2023 рік буде вирішальним для України. Також в Офісі президента заявили, що 20 держав-членів НАТО офіційно підтримали членство України в Альянсі. Наразі чітких перспектив у блоці так й не пообіцяли, тому питання залишається відкритим.

Нагадаємо, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у Брюсселі 16 червня заявив, що запрошення України до Альянсу під час саміту у литовській столиці не буде. За його словами, усі члени-учасники докладатимуть зусиль для того, щоб Україна стала членом Альянсу.