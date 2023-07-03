Навісний захист від БПЛА: у РФ модернізують БМП-3 з урахуванням досвіду війни в Україні

Російські інженери також планують встановити на бронемашину балістичні обчислювачі для більш точної стрільби за навісною траєкторією, що дасть змогу вести вогонь з БМП-3 із закритих позицій.

Російські зброярі планують модернізувати бойову машину піхоти БМП-3 з урахуванням досвіду ведення бойових дій в Україні. Зокрема машина має отримати захист від протитанкових ракет Javelin і безпілотників, а також балістичні обчислювачі для коригування вогню. Про це в інтерв'ю RT розповів головний конструктор Спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Сергій Абдулов.

Конструктор зізнався, що БМП-3 в сучасних умовах бою зіткнулися з серйозною загрозою у вигляді БПЛА та американських ПТРК FGM-148 Javelin. Тому окупанти вирішили посилити захист від цих засобів ураження.

"В умовах сучасного бою дуже велику небезпеку для сучасної бронетехніки становлять безпілотні літальні апарати. Ми працюємо, щоб надати БМП-3 можливість виявляти безпілотники і захищатися від них. Також опрацьовуємо різні варіанти захисту верхньої півсфери від ракет типу Javelin", — сказав Абдулов.

Що саме буде являти собою "захист верхньої півсфери" він не уточнив. Як зазначили експерти Defence Express, можливо російські конструктори встановлять так званий "мангал", якими вже в заводських умовах вони оснащують свої танки.

БМП-3 з комплексом навісного захисту

Крім того, російські військові хочуть змінити концепцію застосування вогневих можливостей БМП-3. З урахуванням досвіду війни в Україні вони дійшли висновку, що 100-мм гармата пускової установки 2А70 нібито може вести ефективний вогонь із закритих позицій, а не тільки прямою наводкою. Але для цього необхідно встановити на машину нові балістичні обчислювачі для точної стрільби за навісною траєкторією, внаслідок чого процес коригування вогню спроститься.

За словами Абдулова, вже зараз БМП-3 оснащується вдосконаленим механізмом подачі снарядів у гармату і новими осколково-фугасними снарядами 3ОФ19 "Вишня", які мають максимальну дальність 7 км.

"З огляду на досвід СВО в плані коригування вогню із закритих вогневих позицій, прийшли до розуміння необхідності застосування штатних безпілотників і нових балістичних обчислювачів", — наголосив конструктор.

Нагадаємо, БМП-3 у березні цього року брали участь у наступі під Вугледаром. Однак попри всі модернізації, під вогнем українських захисників гордість російського ВПК разом з іншою технікою і танками перетворилися на купу металобрухту.