Плюс одна ескадрилья: Ізраїль закуповує 25 модернізованих винищувачів F-35I Adir

Ізраїльські літаки відрізняються від базової версії наявністю власної електроніки та можливістю встановлювати озброєння ізраїльських зразків, як-от ракети Stunner, Spice-1000, Python-5 і Derby.

Міноборони Ізраїлю і ЦАГАЛ придбають у США третю ескадрилью F-35 для Військово-повітряних сил країни. Так на озброєнні ізраїльської армії перебуватимуть три ескадрильї літаків п'ятого покоління, а точніше 75 винищувачів F-35I Adir. Про це 2 червня повідомила пресслужба Міністерства оборони Ізраїлю.

"25 літаків буде закуплено в уряду США, виробництва Lockheed Martin, що розширить найсучасніший у світі парк стелс-літаків, що експлуатуються ВПС Ізраїлю, до 75 літаків", — ідеться в повідомленні.

Вартість контракту сягає 3 млрд доларів, які будуть виділені з американських фондів допомоги. При цьому в межах початкових домовленостей ізраїльської сторони з компанією Lockheed Martin і виробником двигунів Pratt & Whitney ізраїльська оборонна промисловість буде залучена до виробництва комплектуючих для літаків.

Винищувач F-35I Adir

Літак F-35I Adir — версія літака F-35 для ЗС Ізраїлю, створена в межах програми Joint Strike Fighter (JSF). Особливістю цієї версії є наявність значної кількості ізраїльської електроніки. Як повідомили експерти видання "Мілітарний", таке рішення було пов'язане з тим, що протягом 10 років непомітність F-35 може стати частково неефективною. Тому Ізраїль наполягав на встановленні власних систем радіоелектронної боротьби.

Річ у тім, що Ізраїль самостійно створює різні прилади для літаків і авіаційне озброєння, однак у випадку з їх інтеграцією на F-35 виникли складнощі, оскільки від самого початку США серйозно обмежують можливості замовників щодо модернізації літаків. Тим часом вихід було знайдено — ВПС і Lockheed Martin домовилися про передавання деяких технологій і будівництво експериментального літака. У результаті ізраїльська сторона отримала можливість здійснювати досліди з оновленням літака і зміною його бойових можливостей.

Крім інтеграції власної електроніки, Ізраїль отримав можливість модернізувати кабіну льотчика та інтегрувати власне озброєння, наприклад, ракети Stunner, Spice-1000, Python-5 і Derby, а також бомби MPR-500.

Раніше повідомлялося, що ВПС США мають намір провести модернізацію F-35 і збільшити його функції програмного комплексу до 88. При цьому американцям доведеться розщедритися, оскільки витрати на поліпшення, прийняті у 2018 році, збільшаться на 55% порівняно з базовим планом 10,6 млрд доларів.