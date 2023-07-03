Вибухи в Сумах: місто під обстрілом, пошкоджено багатоповерхівку (фото)

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. Спершу журналісти повідомляли про приліт БПЛА в багатоквартирний будинок і публікували фото з місця НП, проте пізніше пост було видалено.

Російські окупанти обстріляли місто Суми. Про це 3 липня повідомляє керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко.

Як повідомляє "Суспільне", вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги. Видання також публікувало фото влучання в житлову багатоповерхівку в Сумах та інформацію про те, що місто зазнало атаки ударних БПЛА. Однак пізніше опубліковану інформацію видалили.

За повідомленням Сумського міського голови Олександра Лисенка, у місті працюють розрахунки протиповітряної оборони.

У мережі також публікують фото влучання в житлову багатоповерхівку в Сумах.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 3 липня, у низці областей України було оголошено тривогу через застосування ударних БПЛА, а також ракетну загрозу в деяких областях країни.

Також 3 липня спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗС РФ щоразу, коли Сили оборони мають просування на фронті, застосовують "килимові" обстріли Херсона.