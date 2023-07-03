"Китай готується до війни проти нас": кандидатка в президенти США закликала зміцнити армію (відео)

За оцінкою республіканки, потенційний супротивник США має 340 військових кораблів, а американські ВМС – 293. Китай також лідирує у сфері кібербезпеки, космосу, штучного інтелекту та розробляє гіперзвукову зброю, в той час, як Пентагон тільки розпочав процес.

Китай готувався до війни зі США десятиліттями, а їхні військово-морські можливості випереджають американські ВМС. Про це заявила Ніккі Гейлі, кандидатка у президенти від Республіканської партії 2024 року, в ефірі Fox News Sunday.

Американський уряд, на її думку, повинен збільшувати свої військові спроможності. Гейлі порушила питання про серйозну загрозу для Сполучених Штатів.

Гейлі звинуватила Китай у підготовці до війни. Вона назвала комуністичний Китай не конкурентом, а ворогом та запропонувала обмежити торговельні відносини з азійською державою. З її слів, ця країна – "найнебезпечніша зовнішня загроза, з якою американці зіткнулися з часів Другої світової війни".

"У нас є певна робота, і нам потрібно зміцнити нашу армію", – пояснила американка.

Морська перевага Китаю та військові досягнення

Гейлі звернула увагу на кількість військових кораблів у ВМС Китаю. За її оцінкою, потенційний супротивник США має 340 суден, а американські ВМС – 293. У китайської сторони, з її слів, буде 400 бойових сучасних кораблів через два роки, а Пентагон не зможе вийти на цей показник навіть 350 через два десятиліття.

"Якщо ви подивитеся на військову ситуацію, то тепер у них найбільший військово-морський флот у світі", – заявила вона.

Лідерство Китаю у вирішальних галузях

Ніккі Гейлі також заявила, що Китай почав розробляти гіперзвукові ракети. У США у цьому напрямку теж наче не все добре, адже відповідні розробки тільки почалися. Вона зазначила, що Китай випереджає США в багатьох важливих сферах, що стосуються безпеки. У сфері кібербезпеки, космосу та штучного інтелекту КНР також вирвалася на передові позиції.

"Вони випереджають нас", – заявила американка.

Відповідь Китаю на різку позицію Ніккі Гейлі

Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу негативно оцінив критику. Представник КНР, що "виборча кампанія Гейлі опиниться на звалищі історії".

"Стимулювання американських компаній до виходу з Китаю суперечить економічним законам і в кінцевому підсумку завдасть шкоди інтересам усіх, — сказав він журналістам Reuters.

З його слів, ті, хто привертає увагу дискредитацією та перекладанням провини під час виборчої кампанії, не зможуть досягти успіху.

Нагадаємо, генерал-лейтенант США Клінтон Хайнот пояснив, що допоможе американським військам перемогти Китай. Стратегія полягає в тому, щоб змусити Китай використовувати дорогі ракети для знищення дешевих і численних БПЛА. Генерал пропонує ВПС застосовувати недорогу атрибутивну авіаційну технологію (low-cost attritable aircraft technology, LCAAT), до якої можна віднести невеликі, дешеві та одноразові дрони.