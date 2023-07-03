Путін визнав, що ПВК "Вагнер" була нелегальною частиною армії РФ, — генпрокурор

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, коментарі президента РФ про витрати держбюджету на найманців є "прямим доказом" їхньої можливої незаконної приналежності до російської армії.

Нещодавні коментарі президента Росії Володимира Путіна щодо фінансування приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" слугують "прямим доказом" того, що ці найманці становили незаконну частину російської армії у війні проти України. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому в понеділок, 3 червня.

Так, минулого тижня Путін заявив, що ПВК "Вагнер" і його засновник Євген Пригожин отримали близько 2 мільярдів доларів фінансування від Росії минулого року. У той час як Росія намагається відокремити сили ПВК "Вагнера" від своїх військових, коментарі Путіна щодо видатків держбюджету на найманців, на думку Костіна, є "прямим доказом того, що вони не тільки фактично, а, можливо, і незаконно є частиною російської армії".

Використання найманців державами, які беруть участь у збройних конфліктах, заборонено Женевськими конвенціями. За словами Костіна, серед більш ніж 93 тисяч випадків потенційних воєнних злочинів, розслідуваних Офісом генпрокурора, є безліч випадків жорстокості, скоєних військами ПВК "Вагнер". Генпрокурор зазначає, що ці звірства являють собою "один із найсерйозніших злочинів проти наших мирних жителів і військовополонених".

"Вагнер" становить загрозу не тільки для України

Костін також підкреслює, що ПВК "Вагнера" становить загрозу не тільки для України, а й для миру і безпеки в багатьох країнах, включно з Латинською Америкою, Африкою та Близьким Сходом. Він звертається до союзників, включно зі США і Великою Британією, з проханням визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією, щоб притягнути її до відповідальності і заморозити її активи.

Костін зазначає, що Пригожин уже є фігурантом кримінальної справи в Україні, але головне полягає в тому, щоб припинити діяльність таких груп, підкреслює генпрокурор.

Нагадаємо, 2 липня російський пропагандист Дмитро Кисельов в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" озвучив цифри обороту компаній, які належать підприємцю і засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. За його словами, угоди з Кремлем кейтерингового холдингу "Конкорд" і ПВК "Вагнер" обчислювалися майже 20 мільярдами доларів.