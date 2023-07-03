Морпіхи ЗСУ на Запоріжжі з протитанкового "Джавеліна" спалили вартісний гелікоптер Ка-52

В Запорізькій області російські окупанти недорахувалися одного гелікоптера, пілот якого зустрівся з морпіхами 36-ї бригади.

Морпіхи 36-ї бригади Збройних сил України додали в свою копілку ще один збитий ворожий гелікоптер. 3 липня росіяни не дорахуються одного Ка-52 у своєму ангарі. Про ліквідацію ворожого "Алігатора" на Бердянському напрямку повідомили у пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін" спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор". Слава морській піхоті України!", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже 309-й ліквідований морпіхами бригади російський гелікоптер.

Більше деталей про успішне полювання на ворожу техніку не повідомляють.

Нагадаємо, що 3 червня в Повітряних силах натякнули, хто і як за день знищив 5 одиниць російської повітряної техніки в Брянській області. Виявилося, що Сили оборони таємно привезли ЗРК "Патріот" до російського кордону і влаштували "побоїще" російській авіації.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти на Луганщині тікали з позицій після роботи бійців НГУ. Українські захисники застосували артилерію і вибили росіян з окопів.