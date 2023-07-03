"Дім і сад": Ізраїль проводить у Дженіні повноцінну військову операцію (відео)

Операцію проводять Армія оборони Ізраїлю спільно зі службою безпеки. Її мета — придушення терористичної діяльності угруповань, пов'язаних з "Ісламським джихадом".

У рамках великих зусиль із придушення терористичної загрози Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і служба безпеки Ізраїлю (ШАБАК) 3 червня розпочали складну і цілеспрямовану операцію в Дженіні, розташованому в Іудеї та Самарії. У межах проведеної операції під назвою "Дім і сад" сили безпеки Ізраїлю атакували командний центр, який слугував місцем збору озброєних бойовиків і поповнення запасів зброї та вибухівки, а також вузлом зв'язку. Про це повідомляє видання Israel Defence.

"Ми розпочали нічні оперативні дії в районі Дженіна, зосередившись на таборі біженців. Це точний оперативний рейд на рівні бригади, частина серії операцій, які ми проводимо і продовжуватимемо проводити", — заявив прессекретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

За його словами, у рамках першого етапу було раптово атаковано об'єднаний штаб терористичних угруповань у Дженіні, де перебували бойовики і зброя. При цьому командний центр створено в самому серці табору палестинських біженців, де також розташовані об'єкти, такі як школа, клініка, центр розподілу продовольства тощо.

Хронологія подій

Вночі в Дженін увійшли значні сили ЦАХАЛ і атакували об'єднаний штаб терористичних угруповань у таборі біженців та сили бойовиків так званого "Дженінського батальйону". Водночас у повітря піднялися БПЛА, вертольоти та літаки.

Було завдано авіаударів — знищено лабораторію з виробництва вибухових пристроїв. Пізніше було виявлено місце виробництва саморобних ракетних установок. Зазначалося, що їх виявлення є однією з цілей проведеної операції.

Виявлені під час операції в Дженіні саморобні вибухові пристрої бойовиків

За даними палестинської сторони, загалом уночі ізраїльтяни завдали щонайменше 15 ударів із повітря. У деяких районах зникла електрика. Також повідомлялося про перші жертви — до лікарень Дженіна доправлено десятки поранених, семеро з них у важкому стані.

Уже вдень перестрілка почалася в районі мечеті в Дженіні. З метою ліквідації бойовиків було завдано авіаудару.

Зі свого боку бойовики і місцеві жителі зводять барикади і чинять опір. За інформацією "Ісламського джихаду", їм вдалося збити два ізраїльські дрони.

Згідно з останніми даними, під час операції кількість убитих зросла до семи осіб із боку бойовиків, крім того, більше ніж 50 осіб дістали поранення, 10 із них перебувають у важкому стані. З ізраїльського боку постраждав один боєць, який дістав легкі поранення осколками гранати.

Бойовики в Дженіні

Одночасно ЦАХАЛ розпочав операцію в селі Акабат Джабр, на південь від Єрихона, а також підвищив бойову готовність на кордоні із сектором Гази.

Нагадаємо, останнє загострення в регіоні відбулося в травні поточного року, коли з території Лівану в напрямку півдня Ізраїлю було випущено понад сотню ракет. Повідомлялося, що ракетний удар був відповіддю на проведену операцію ізраїльськими силами "Щит і стріла", унаслідок якої було ліквідовано трьох лідерів руху "Ісламський джихад".