У Міноборони РФ заявили про знищення 16 Leopard: в Oryx нарахували в рази менше

Російський міністр Сергій Шойгу переконаний, що окупантам вдалося знищити вже 16 одиниць німецьких танків, наданих Україні партнерами. Водночас підтвердженими по фото чи відео є знищення лише двох.

ЗС РФ нібито знищили 16 танків Leopard, поставлених Польщею та Португалією ЗСУ. Відповідну заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу передали у ТАСС 3 липня.

"Лише на південнодонецькому, запорізькому та донецькому напрямах, де українські формування роблять безрезультатні атаки, угрупованнями російських збройних сил знищено (…) 920 одиниць бронетанкової техніки, у тому числі 16 танків Leopard. Це практично 100% танків цього типу, наданих Польщею та Португалією", — сказав він.

Скільки насправді танків Leopard втратили ЗСУ?

Дані ресурсу Oryx суперечать статистиці російського Міноборони. Аналітики ведуть список техніки, знищення якої на фронті в Україні підтверджують фото або відео.

У мережі є підтвердження втрати Україною чотирьох одиниць Leopard 2A4: один був знищений та ще три були пошкоджені. Також підтвердженими є втрати семи танків Leopard 2A6: один був знищений, три — покинуті та ще три — пошкоджені й покинуті.

Загалом, за інформацією Oryx, ЗСУ могли втратити 11 танків, з яких знищеними були лише два. Варто зауважити, що на ресурсі не вказаний рівень пошкодження машин, тож техніка, яка не була покинута, могла підлягати ремонту.

"Багато записів, які перелічені як "залишені", ймовірно, будуть захоплені або знищені. Так само, частина захопленого обладнання може бути знищена, якщо його неможливо відновити", — додали аналітики.

Нагадаємо, у росЗМІ повідомляли про виплату бійцю Андрію Кравцову мільйона рублів за нібито знищення танка Leopard в Україні.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний прокоментував втрату українськими військами кількох західних машин, наданих партнерами. За його словами, Leopard потрібен Україні не для парадів та на фронті є мішенню для ворога.