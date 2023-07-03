Безпека понад усе: союзники відправляють до Литви системи ППО для захисту саміту НАТО

Зокрема Іспанія має намір направити до Литви системи NASAMS, а Німеччина вже перекинула з цією ж метою комплекси Patriot.

Іспанські військові перекидають систему протиповітряної оборони NASAMS, розміщену в Латвії, у сусідню Литву, щоб допомогти захистити саміт НАТО, який відбудеться там наступного тижня. Про це 3 червня повідомило видання War is Boring із посиланням на іспанських дипломатів у Литві.

Зазначається, що учасників саміту захищатимуть системами протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Для цього іспанський військовий підрозділ буде тимчасово перекинуто з Латвії до Литви на час саміту, де він перебував у складі дислокованого там міжнародного батальйону союзників.

"Ми можемо підтвердити, що Іспанія робить свій внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі за допомогою підрозділу ППО NASAMS", — повідомили іспанські дипломати.

При цьому Німеччина вже перекинула до столиці Литви свої комплекси Patriot, зазначили автори публікації.

"Система Patriot уперше виконує бойові завдання в Литві, бездоганність її роботи на місці забезпечуватиме німецький екіпаж на основі колективних рішень", — повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

Зазначається, що інші оборонні засоби також будуть розгорнуті в Литві відповідно до планів, процедур, комунікацій і логістичних рішень, узгоджених заздалегідь перед самітом НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не буде присутній на саміті НАТО, якщо союзники "не проявлять мужності". В Офісі президента зазначили, що Київ хоче отримати відповідь на заявку, яку Україна подала ще у вересні минулого року.

У зв'язку з майбутнім самітом НАТО глава української дипломатії Дмитро Кулеба застеріг Німеччину від спроб створити перешкоди вступу України до Північноатлантичного Альянсу. У своїй заяві міністр попросив не повторювати помилки колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель.