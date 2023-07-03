"У нас є кілька років": у НАТО підрахували, скільки військових РФ використала в Україні

За словами адмірала Роба Бауера, Кремль намагається заповнити свої втрати за допомогою мобілізації, однак колишні сили буде повернути практично неможливо. За цей час НАТО планує зміцнити свої позиції.

Влада Російської Федерації використала в Україні вже понад 90% своїх сухопутних сил і повернути колишні сили вона найближчими роками навряд чи зможе, навіть незважаючи на мобілізацію. Про це заявив глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер 3 липня.

За його словами, хоч Російська Федерація самостійно загнала себе в дуже скрутну ситуацію, мобілізація продовжиться, і новоприбулими громадянами будуть заповнюватися втрати. При цьому, варто враховувати, що у російських сил все ще є флот, авіація, кібернетична і ядерна зброя".

"Наші майбутні оборонні плани базуються не на поточному стані російських сил, а на стані до 24 лютого 2022 року. Росіяни підуть на поповнення втрат в армії, і тому ми маємо кілька років: ми ніколи не повинні недооцінювати їхні можливості, оскільки вони неодноразово показували в історії, що вміють ставати на ноги", — йдеться в повідомленні.

Окремо адмірал Роб Бауер зауважив, що росіяни продовжують діяти з особливою обережністю та увагою поблизу країн, які є повноцінними членами НАТО. У Кремлі хоч і заявляють, що воюють не з Україною, а з Альянсом, але вкрай бояться, що це колись стане реальністю, адже сили в них можуть бути на межі.

"Вони не хочуть ризикувати конфліктом із нами", — підсумував голова Військового комітету НАТО.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що угоду про гарантії безпеки для України може бути підписано до саміту НАТО. Як вдалося з'ясувати журналістам, рамкова угода між Німеччиною, Францією, США та Великою Британією вже практично готова і незабаром відбудеться анонс.