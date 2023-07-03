"Сім-дев'ять тижнів": у НАТО порівняли контрнаступ ЗСУ з висадкою в Нормандії (відео)

За словами лейтенант-адмірала Роба Бауера, під час Другої світової війни німці також вибудували сильну оборону, яку завдяки титанічним зусиллям вдалося прорвати. Після цього території були звільнені за короткий термін.

У НАТО порівняли контрнаступ ЗСУ, під час якого мають бути звільнені нові території, з однією з битв під час Другої світової війни. Про це заявив глава Військового комітету Альянсу лейтенант-адмірал Роб Бауер, передає Reuters 3 липня.

За його словами, наступальні дії на фронті даються вкрай складно українським захисникам, але в цьому немає нічого такого. Російські окупанти побудували перешкоди на полі бою, які не дають прорвати швидко лінію оборони.

"Контрнаступ — це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легкий крок. Цього ніколи не буде", — йдеться в повідомленні.

Окремо Роб Бауер похвалив тактику Збройних сил України і пригадав битву за Нормандію під час Другої світової війни, де союзникам знадобилося понад два мiсяцi на те, щоб прорвати лінію оборони німців. Там також були і мінні поля, і використання бойової авіації, і інші всілякі інженерні загородження, але в підсумку плани противника провалилися.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається нешвидко", — продовжив лейтенант-адмірал.

У результаті, операція 1944 року закінчилася успіхом і військам противника довелося покинути зайняті позиції, а території звільнялися одна за одною в короткі терміни. Потрібно трохи терпіння і віри.

Зараз ситуація може обернутися точно так само. Збройні сили України поступово просуваються вперед і намагаються знайти слабкі місця російських окупантів, щоб завдати головного удару.

Нагадаємо, 3 липня в НАТО підрахували, скільки військових РФ використовувала в Україні. За словами адмірала Роба Бауера, Кремль намагається заповнити свої втрати за допомогою мобілізації, однак колишні сили буде повернути практично неможливо.