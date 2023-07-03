"Хочу всіх заспокоїти": у Міноборони Польщі розповіли, для чого їм потрібна ядерна зброя

За словами заступника міністра Марціна Очепа, НАТО є ядерною державою і російська агресія, що наближається до кордонів Польщі, змушує задуматися про додатковий захист.

У Міністерстві оборони Польщі розповіли, для чого насправді вони хочуть розмістити на своїй території ядерну зброю і як це відбуватиметься. Про це заявив заступник міністра національної оборони Марцін Очепа, передає Rzeczpospolita 3 липня.

За його словами, в цьому немає нічого такого, адже Варшава, будучи повноцінним членом НАТО, може цього вимагати. Тим більше, якщо в сусідній країні, Білорусі, РФ збирається зробити те ж саме.

"Хочу всіх заспокоїти. Пам'ятайте, що ми вже є членом НАТО. Альянс є ядерною державою і, якщо буде необхідно, він використовуватиме такі інструменти захисту своїх членів, які вважатиме за потрібне", — йдеться в повідомленні.

Йдеться про програму Nuclear Sharing, яка дозволяє НАТО розміщувати ядерну зброю в країнах, що набули членства. З 2009 року в рамках цієї програми ТЯЗ перебуває в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині.

Чи з'явиться воно в Польщі — все залежатиме від дій Білорусі та Російської Федерації, зазначив Марцін Очепа.

"Ми сигналізуємо нашим союзникам, що якщо наступальний потенціал Росії продовжуватиме наближатися до наших кордонів, ми, як НАТО, маємо надіслати сигнали про нашу готовність посилити наш оборонний потенціал", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що Польща згодна розмістити у себе ядерну зброю. За словами глави уряду Матеуша Моравецького, загроза для Заходу з боку Білорусі після розміщення там смертоносної зброї РФ лише збільшується, тому потрібен новий важіль тиску на Володимира Путіна.