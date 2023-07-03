Поранення підтверджується: у ГУР розповіли про стан соратника Кадирова Делімханова

За даними Андрія Юсова, чеченський окупант Адам Делімханов отримав поранення під час перебування на тимчасово окупованих територіях України.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України є дані, що вказують на можливі поранення депутата Держдуми РФ і друга Рамзана Кадирова, Адама Делімханова. Передбачається, що у нього виникли проблеми з ногами і стан його здоров'я викликає певні тривоги. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі OBOZREVATEL.

"Історія з пораненням Делімханова — вона підтверджується. У нього дійсно великі проблеми зі здоров'ям. Поранення в нього під час перебування на тимчасово окупованих територіях України були", — сказав він.

Що відомо про "зникнення" Делімханова

14 червня було поширено інформацію про ймовірну ліквідацію Адама Делімханова, близького соратника глави Чечні, у Запорізькій області.

Рамзан Кадиров, не отримуючи зв'язку з Делімхановим, звернувся до українських спецслужб із проханням надати йому інформацію про місцезнаходження зниклого.

Командир спецпідрозділу "Ахмат" ЗС РФ Апті Алаудінов повідомив, що "кадирівці", які перебувають поблизу Мар'їнки в Донецькій області, терміново покинули зону бойових дій, щоб знайти Делімханова.

А Глава Чечні Рамзан Кадиров 14 травня опублікував фотографію з депутатом Держдуми Росії Адамом Делімхановим у своєму Telegram-каналі.