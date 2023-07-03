Підтримка Туреччини: група сиріт із Херсонської області прибула в Анталью, — ЗМІ (фото)

Українські діти з постраждалої Херсонської області приїхали на оздоровлення до Туреччини. Добиралися вони через Молдову, шлях зайняв 2,5 доби.

2 липня в турецьку Анталью з України доправили групу з 36 осіб, серед яких 23 сиріт, які залишилися без даху над головою після підриву дамби Каховської ГЕС, повідомляє Анадолу.

Процес евакуації дітей з України до Туреччини триває з березня минулого року з ініціативи лідерів Туреччини й України та їхніх дружин. Дітей і підлітків розміщують у різних містах Туреччини, зокрема в Антальї.

На тлі повені, спричиненої вибухами на Каховській ГЕС, під водою залишилися також будинки жителів Херсонської області, які взяли на патронатне виховання дітей-сиріт.

Координаторка проєкту "Дитинство без війни" Яна Нахорна розповіла "Анадолу", що евакуація дітей з України до Туреччини триває.

"Наразі в трьох готелях Туреччини розміщено загалом 700 дітей з України. Учора вранці із зони затоплення в Херсоні прибула ще одна група", — сказала вона.

українські діти в Туреччині Фото: Анадолу

українські діти в Туреччині Фото: Анадолу

За її словами, реабілітацією прибулих займаються волонтери та психологи.

"Діти не можуть перебороти страх війни і поки не усвідомлюють, що перебувають у безпеці. Їхні домівки та життя зруйновані. Вони в шоці. Серед них є також ті, хто місяцями ховалися в лісах. Але тепер вони тут. Ми дуже щасливі, тому що в нас є можливість допомогти, що дуже важливо. Ми хотіли б подякувати Турецькій Республіці за підтримку", — зазначила Нахорна.

Вона повідомила, що найближчим часом з України прибудуть ще три групи громадян.

1 липня Фокус повідомляв про те, що ЗС РФ накрили вогнем житлові квартали Херсона. Унаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено будинок, а поранення дістали підліток і дівчинка.

30 червня Україна повідомила про підозру трьом особам за фактами депортації та примусового переміщення 48 статусних дітей із Херсонського будинку дитини. Серед підозрюваних — депутат Держдуми Федеральних зборів РФ, начальник окупаційного "Департаменту охорони здоров'я Херсонської області" та в.о. головного лікаря "ДБУЗ "Херсонський обласний будинок дитини".