"Запаси були на папері": у РФ дефіцит бензину через брехню російських НПЗ

Аналітики нафтового ринку пояснили, що російські НПЗ навмисно створюють дефіцит нафти. І для цього є два пояснення.

3 липня аналітики російського ринку пального пояснили, чому у РФ відчувають дефіцит бензину. Дефіцит виник на тлі обмеження експорту та санкцій: одна з можливих причин — недостовірна звітність нафтопереробних заводів. Про ситуацію з дефіцитом пального розповіли журналісти The Moscow Times.

Через дефіцит бензину ціни на російських заправках зросли на 70%, ідеться у матеріалі видання. Зокрема, російські оптові трейдери платять зараз наступні кошти:

бензин марки "Ругулятор-92" — по 58711 руб./т;

бензин марки "Преміум-95" — по 66000 руб./т.

Ситуація на ринку виглядає як "ідеальний шторм", вказують автори ("ідеальний шторм" — одночасний вплив низки негативних факторів). При цьому згадують: до усіх негативних факторів додаються санкції світового співтовариства. Згідно з цими санкціями, Росії обмежили можливість торгувати сирою нафтою та продуктами нафтопереробки.

Загалом "ідеальний шторм", який призвів до такого зростання ціни на бензин, може мати дві причини:

брехня російських НПЗ;

змова російських НПЗ.

Перша причина випливає з зимових заяв нафтоперобників, які запевняли, що вони мають достатньо великі запису бензину на весняно-літній сезон. Тоді вони стверджували, що ідеться про 2 млн тон.

Між тим саме зараз, коли НПЗ стали на "профілактику", вони мали б викидати на ринок запаси. Але цього немає і в результаті ціни ростуть.

У якості одного з побічних доказів наводять дані щодо біржових торгів бензину. Зокрема, в червні 2023 року продали у п'ять разів менше бензину, ніж у 2022 році. Продаж бензину "Аі-92" впали на третину.

Друга причина — змова нафтотрейдерів, які притримують бензин — не продають, очікуючи максимального зростання експортної ціни. Максимальна ціна потрібна для того, щоб була максимальна різниця між внутрішньо ціною та експортною. У цьому випадку російський уряд компенсує НПЗ різницю. І чим більша різниця, тим, відповідно, заробіток більший.

У матеріалі наводять приклад сум, яку від уряду РФ отримали російські нафтовики минулого року — 2,2 трлн руб. У травні 2023 — 100 млрд руб. Тому, підсумовують аналітики, очевидно, що вони сподіваються на "краще".

Що коїться з цінами на російську нафту

Між тим зазначимо, нафтотрейдери не марно чекають зростання експортної ціни. У Reuters стверджують, що Саудівська Аравія та Росія продовжують скорочувати видобуток нафти, сподіваючись підвищити ціну.

Змова РФ та Саудівської Аравії щодо цін на нафту

Зазначимо, згідно з санкціями, накладеними на РФ через вторгнення в Україну, встановлено кілька обмежень на торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами:

по-перше, країни ЄС відмовились купувати нафту та нафтопродукти з Росії (з певними обмеженнями);

по-друге, встановлено стелю на ціну сирої нафти, яку можна перевозити до третіх країн.

Про дієвість санкцій свідчать торги на Московській біржі. Зокрема ціна на нафту марки "Брент" почала падати у середині квітня 2023 року і знижується досі.

Вартість нафти Brеnt на Московській біржі

Наразі відомо, що РФ продовжує торгувати нафтою та нафтопродуктами: основні напрямки — Індія та Китай. Також є певні порушники у ЄС — нові санкційні пакети намагатимуться перерізати шляхи обходу. Про обсяги торгівлі російською нафтою свідчить інфографіка порталу blackseanews: у березні 2023 року РФ перевезла Чорним морем 5 млн тон нафти.

Як експортується сира російська нафта через Чорне море

Нагадуємо, країни-партнери України планують напрацювати спеціальні механізми, які переріжуть шляхи постачання до Росії товарів військового та подвійного призначення. Наразі зауважують, що країна-аресорка без проблем отримує все необхідне для виробництві військового спорядження.

Крім того урядовці Польщі заявили, що пора залучати до санкційного списку і Республіку Білорусь. На їхню думку, різниці між РФ та Білоруссю вже немає.