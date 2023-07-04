Форсування Дніпра ЗСУ: в ISW розповіли про паніку у російських "військкорів"

Російські блогери збирають човни у губернаторів і закликають відродити флотилію "Дніпро" часів російсько-турецьких воєн, щоб хоч якось протистояти Силам оборони України в Херсонській області.

Російські провідні блогери висловили свою тривогу щодо можливості України форсувати річку Дніпро в Херсонській області. Вони закликають збільшити присутність невеликих річкових суден і техніки на Дніпрі, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 3 липня.

У своєму зверненні 2 липня російські "військкори" звернулися до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв із проханням направити конфісковані у браконьєрів човни на лінію фронту в Херсонській області. Вони підкреслили, що 10 полків і бригад угруповання військ Південного військового округу "Дніпро" потребують цих суден. Керівник республіки Дагестан Сергій Меліков відреагував на це звернення 3 липня і наказав передати конфісковані браконьєрські човни російським військам.

Один із російських "військкорів" запропонував відродити флотилію "Дніпро", яка брала активну участь у російсько-турецьких війнах 1735-1739 і 1787-1792 років, а також у громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він вважає, що відродження флотилії "Дніпро" може значно поліпшити становище російських військ у Херсонській області й пропонує використовувати прості катери цивільного використання для посилення цього угруповання.

Кілька інших блогерів, зокрема колишній російський офіцер Ігор Стрєлков-Гіркін, заявили, що російським військам у Херсонській області потрібні невеликі катери та обладнання, щоб утримати українські війська якомога далі від дельти Дніпра

"Загальна тривожна реакція мілблогерів на нещодавні дії України через Дніпро свідчить про те, що багато російських мілблогерів побоюються спроможності України перетнути річку і вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" недостатньо підготувало свої війська до такої можливості", — йдеться у звіті ISW.

Раніше ISW повідомляв про те, що російські "військкори" звинувачують Міноборони РФ у непідготовленості їхніх військ на східному березі та нездатності забезпечити необхідними човнами та іншим обладнанням. Тепер вони звернули свої прохання про додаткову матеріально-технічну підтримку до регіональних керівників.

Нагадаємо, 1 липня в окупаційній адміністрації РФ святкували як велику перемогу те, що військам РФ нібито вдалося запобігти висадці невеликої групи українських десантників на лівобережжі в Херсонській області.

Раніше, 29 червня, повідомлялося, що Міноборони РФ випустило ролик, у якому стверджується, що весь берег річки Дніпро в районі Антонівського мосту під надійним захистом російських військ.