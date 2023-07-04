Не потрібно розслаблятися: у ЗСУ розповіли, чому ЗС РФ поки що не обстрілюють Київ (відео)

За словами спікера ЗС ЗСУ Юрія Ігната, у росіян не нескінченні запаси дронів та ракет, тому вони не можуть щоденно атакувати столицю.

Відсутність обстрілів Києва може бути пов'язана з планами противника або обмеженими запасами ракет і дронів у російських окупантів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу "Українського медіацентру".

"Якщо ми три дні не бачили обстрілів, це не означає, що потрібно розслаблятися і що вони зменшилися. Ворог собі вирішив таким чином спланувати. Може ведуть якусь підготовку, може десь на інших напрямках переорієнтовуються. Запаси ракет і дронів у них не нескінченні", — зазначив спікер.

За словами Ігната, більшість ракетних ударів по Україні відбуваються вночі, оскільки це ускладнює роботу протиповітряної оборони. Противник запускає ракети з різних напрямків і маршрутів, щоб ускладнити завдання ППО і роз'єднати увагу зенітників та інших фахівців, відповідальних за знищення ворожих безпілотників.

Також Ігнат зазначив, що виготовлення крилатих ракет — не швидкий процес, який гальмують запроваджені проти Росії санкції.

Нагадаємо, 2 липня ЗС РФ атакували дронами Київську область. Іранські БПЛА пошкодили кілька будинків, один із жителів постраждав.

Раніше, 24 червня, повідомлялося, що українські сили ППО збили 20 ракет, однак не обійшлося без пошкоджень цивільної інфраструктури. Зокрема, у Києві уламки ракети пошкодили житловий будинок.