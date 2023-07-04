ЗС РФ обстріляли житлові квартали Херсона: є загиблі мирні жителі (фото)

Окупанти, за даними прокуратури, вели вогонь по цивільній інфраструктурі з артилерії. Двоє містян загинули, а інформація щодо поранених уточнюється.

ЗС РФ обстріляли 4 липня населені пункти Херсонської області, зокрема, і місто Херсон. В результаті загинули двоє людей. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) відкрите кримінальне провадження.

"4 липня 2023 року близько 6:00 ранку Збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон. Двоє містян — чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям. Дані щодо травмованих осіб уточнюються. Пошкоджено житлові будинки", — повідомили в прокуратурі.

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, який вчинили ЗС РФ.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські окупанти впродовж минулої доби обстрілювали Херсон та населені пункти Херсонщини.

"За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — розповів голова ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти 3 липня вдарили по місту Суми іранськими дронами Shahed. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав будинок з мирними жителями таа будівля СБУ.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих у Сумах після атаки ЗС РФ збільшилася до двох осіб. Двоє людей перебувають у реанімації, ще двоє дістали поранення середнього рівня тяжкості.