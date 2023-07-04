Припинити насильство: у Франції жандарми вперше застосували бронемашину Centaure (відео)

Броньована машина спеціально розроблена для захисту силовиків в умовах вуличних зіткнень. Centaure оснащений передовою оптикою і дистанційним управлінням вогневими системами, а також здатний вмістити до 12 осіб, включно з членами екіпажу.

У багатьох містах Франції спалахнули масові заворушення. Щоб припинити насильство на вулицях, французькі жандарми вперше застосували колісні броньовані машини Centaure, спеціально розроблені для захисту співробітників служби безпеки і поліції від різних видів снарядів і вогню з малокаліберної зброї. Про те як французькі правоохоронці протидіють загрозам із застосуванням нової техніки йдеться в матеріалі Army Recognition від 3 липня.

Бронемашини Centaure виїхали на вулиці Парижа у складі підрозділу мобільної жандармерії (GBGM), що служить урядовим резервом на випадок кризових ситуацій. Цей силовий підрозділ відповідає за забезпечення безпеки і свободи дій великих урядових органів. Однак на повсякденній основі він бере активну участь у всіх регулярних місіях французьких силовиків.

Наприкінці жовтня 2022 року жандарми з GBGM отримали нові універсальні бронемашини Centaure. Машина важить 14,5 т і має розміри 3,3 м заввишки, 7,4 м завдовжки і 2,5 м завширшки.

Незважаючи на значні габарити Centaure здатний розігнатися до 100 км на годину, водночас може перевозити до 12 осіб, включно з екіпажем — водієм, командиром і оператором бортового обладнання.

Техніка оснащена передовою оптикою і дистанційним управлінням вогневими системами. Також Centaure може штовхати і розчищати дорогу завдяки лопатям, встановленим на пневматичних циліндрах, розташованих у передній частині машини, що актуально у вуличних протистояннях.

"Автомобіль Centaure спеціально пристосований для виконання місій з охорони правопорядку та відновлення порядку у важких умовах, зокрема з урахуванням терористичної загрози та її методів", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у Франції спалахнули протести у зв'язку зі смертю 17-річного чорношкірого студента від рук поліції. У містах почалися сутички на вулицях — протестувальники палили автомобілі, громили магазини і закидали петардами силовиків.

Щоб відновити порядок на вулицях, президент країни Емманюель Макрон заявив про залучення додаткових сил безпеки. За словами французького лідера, внаслідок заворушень загалом пошкоджено 492 будівлі, спалено 2 тисячі автомобілів і виникло понад 3,8 тисячі пожеж.