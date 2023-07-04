"Два-три контрнаступи": Арестович розкритикував Захід через брак зброї (відео)

За словами ексрадника ОП, західні країни, затягуючи надання Україні потрібної зброї, створюють для росіян "простір для ухвалення рішень", що надалі позначається на швидкості просування і втратах української армії.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що одного контрнаступу Сил оборони буде недостатньо для повної деокупації України. Про це він розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, опублікованому 3 липня.

"Нам знадобиться другий контрнаступ, третій контрнаступ, можливо, на добивання... два-три контрнаступи... А тепер виникає питання — а чи дадуть нам на другий-третій контрнаступ, що дадуть і коли?" — заявив Арестович.

За його словами, країни Заходу дають можливість російським військам окопуватися на окупованих територіях, затягуючи підготовку до наступальних операцій і не надаючи потрібної зброї.

"І якщо ми дамо їм можливість знову 9 місяців закопуватися, то навіть з F-16 нам буде дуже непросто... F-16 відпрацюють у тилу, і піхота, звичайно, буде дуже задоволена, прочитавши в черговому Telegram-каналі, що десь там знищили штаб війська. Але з мінами, надовбами, "видовбами" та іншими ровами нічого не станеться. І піхота підніметься і знову піде на ці міни пішки", — пояснив Арестович.

Ексрадник також зазначив, що контрнаступ вимагає швидких дій, інакше у ворога залишається "простір для прийняття рішень".

Нагадаємо, 23 червня Олексій Арестович заявив, що Україна могла б створити ядерну зброю в короткі терміни. Для цього потрібно отримати збагачений уран.

Раніше, 18 травня, Арестович заявив, що США і Великобританія вчаться у департаменту контррозвідки Служби безпеки України проведення певних операцій.