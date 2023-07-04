У межах загальної мобілізації: депутатам Львівської облради вручили повістки (фото)

Депутат Йосиф Ситник поділився, що отримав запрошення у військкомат перед сесією облради. У Львівському ТЦК та СП нагадали, що в країні тривають мобілізаційні заходи.

Львівські депутати перед сесією облради отримали повістки. Про зустріч з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки 4 липня розповів у соцмережах депутат Львівської облради Йосиф Ситник.

"Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОР ТЦК та СП міста Львова. Депутатам вручили повістки", — написав він.

Депутатів Львівської облради зобов"язали завітати у військкомат Фото: Соцмережi

Скільки депутатів отримали повістки, наразі невідомо.

У ТЦК та СП підтвердили вручення повісток депутатам

У коментарі журналістам "Суспільне" 4 липня керівниця пресслужби Львівського ТЦК та СП капітан Марія Левко підтвердила те, що депутати Львівської облради отримали повістки.

Речниця підкреслила, що повістки були вручені у межах мобілізаційних заходів.

У ЗМІ також зазначили, що в Україні до 18 серпня оголошений воєнний стан. Триває загальна мобілізація.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін пояснив, що внесення даних до інформаційно-пошукової системи МВС "Армор" про призовника, що ухиляється від служби, є незаконним.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Олександр Тіщенко розповів, чому військкомати не можуть відмовитись від вручення повісток на вулицях. Він підкреслив, що прихід до ТЦК та СП — це не автоматичне відряджання в армію.