Мінують усе підряд: росіяни на півдні України наражають на небезпеку місцевих жителів, — ЦНС

Через соцмережі окупанти вкидають наративи про те, що на відміну від російського керівництва українська влада нібито не здатна забезпечити належний рівень життя на підконтрольних їй територіях, заявили в ЦНС.

На територіях Запорізької області, які тимчасово перебувають під окупацією російських військ, зафіксовано випадки мінування вже засіяних полів і ґрунтових доріг. Ці дії здійснюються окупантами з метою створення мінних перешкод. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Російські окупанти продовжують становити загрозу для цивільного населення шляхом мінування засіяних полів і ґрунтових доріг із застосуванням спеціальної військової техніки. Ці дії мають на меті створення небезпечних перепон та підриву безпеки області. Особливо виділяється Мелітопольський район, де зафіксовано випадки використання мінної техніки окупаційними силами.

"За наявною інформацією, гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць за хвилину, не раз уже був зафіксований у полях під Мелітополем. Дані дії з боку окупаційних військ вкотре ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробітку полів", — зазначили в ЦНС.

У Центрі закликали жителів окупованих територій бути вкрай обачними, зокрема, пересуваючись ґрунтовими дорогами. Також людей просять повідомляти про розміщення та пересування ворожих військ через спеціальний бот у Telegram.

Крім того, окупанти суттєво посилили пропаганду на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Через соцмережі та пабліки активно вкидаються наративи про те, що на відміну від російського керівництва українська влада нібито не здатна забезпечити належний рівень життя на підконтрольних їй територіях.

"Для підкріплення цих тез окупаційні адміністрації поширюють дезінформацію про "незаконне підвищення цін на комунальні послуги в Запоріжжі", "поширення епідемії кишкових захворювань через недбалість комунальних служб у районних центрах", "нехтування керівництвом Нікополя безпекою громадян і занедбаними схованками", а також про те, що "влада Новомосковська краде бюджетні кошти на закупівлю консервів", — перелічили в ЦНС.

Нагадаємо, що 7 червня стало відомо, що російські окупанти почали блокувати виїзд, а також відбирати будинки у жителів окупованої частини Херсонської області.

А в окупованому Старобільську Луганської областіросіяни виселяють із будинків українців, які відмовляються від отримання паспорта РФ.