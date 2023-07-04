"Тільки нацисти": у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі

Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами й бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Під час штурму Маріуполя російські війська, а також різні угруповання з так званої "ДНР" масово вбивали мирних жителів. Про це повідомив Telegram-канал Grey Zone, який пов'язують із ПВК "Вагнер" російського мільярдера Євгена Пригожина.

У повідомленні йдеться про те, що жертви серед мирних жителів під час штурму Маріуполя — таємниця, що вкрита мороком. В одному з районів, де росіяни проводили штурмові дії, перед цим обстрілявши його з систем "Солнцепек" і ракетами з авіації, ще перебували цивільні.

Канал описує розмову командиром одного з підрозділів і полковником штабу. Після кількох годин бою росіяни вивели сили з району для доукомплектації. Разом із ними виїхали і цивільні.

Повідомляється, що командир спішився з бронемашини і підійшов до полковника. Він обурився, чому в районі, по якому "відпрацювала" авіація та артилерія, ще є цивільні. Вони почали виходити просто з житлових будинків.

"Москва сказала, що там нікого немає. Тільки "азовці", нацисти", — процитували полковника адміністратори каналу.

У повідомленні йдеться, що після усвідомлення того, скільки мирних українців загинуло внаслідок російських атак, ЗС РФ дозволили відкривати гуманітарні коридори.

"Але спочатку паркетним генералам потрібен був лише результат — максимально швидко взяти столицю "Азова", щоб зробити чергову дірочку під медаль і зірочку. І неважливо якою ціною", — заявили адміністратори каналу.

Обстріли мирних жителів Маріуполя Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 3 липня глава "вагнерівців" Пригожин записав перше звернення після "відходу" в Білорусь. Він заявив, що йому і його угрупованню необхідна підтримка для нових перемог і боротьби зі зрадниками.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.