Залужний призначив нового начальника Одеського обласного ТЦК: що про нього відомо

За словами головнокомандувача, Охріменко — досвідчений офіцер, який розуміє потреби армії на фронті. Він почав свій бойовий шлях у 2014 році та встиг побувати в полоні.

Полковник Олександр Охріменко став новим керівником Одеського обласного Територіального центру комплексного забезпечення та соціальної підтримки (ТЦК). Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Олександр Охріменко раніше обіймав посаду комбрига в 14-й окремій механізованій бригаді, яка носить ім'я князя Романа Великого.

Залужний підкреслив, що Охріменко — досвідчений військовий офіцер, який має глибоке розуміння армії та її потреб на передовій.

Нагадаємо, що колишній начальник ТЦК Євген Борисов був звільнений з посади після виникнення скандалу, пов'язаного з майном в Іспанії.

Що відомо про Олександра Охріменка

Згідно з відкритими джерелами, Олександр Охріменко 2006 року з відзнакою закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, після чого приступив до військової служби.

Бойовий шлях Охріменка розпочався 2014 року. Бувши командиром 1-го механізованого батальйону 72-ї бригади, він проїв низку успішних операцій. Зокрема, під його командуванням у районі Вознесенівки (на той час — Червонопартизанськ) Луганської області бійці ЗСУ з боєм зайняли висоту 308 за кілька кілометрів від кордону.

За свої бойові заслуги Охріменко має низку державних нагород.

Як Охріменко потрапив у полон і був звільнений

Після того, як бійці взяли під контроль пункт пропуску "Червонопартизанськ", вигнавши звідти незаконні збройні формування, на підтримку терористичних угруповань розпочалися обстріли українських підрозділів з російської території з РСЗВ "Град" і "Ураган". Підрозділи 72, 79, 24 бригад і прикордонники опинилися у вогневому кільці, — відповідати на обстріли з російської території вони не могли, з іншого боку вогонь вели проросійські терористи, прикриваючись населеними пунктами.

Виникли проблеми із забезпеченням, боєприпаси закінчувалися, техніка виводилася з ладу внаслідок обстрілів. Зрештою було ухвалено рішення, що частина підрозділів піде на прорив із так званого "Ізваринського котла" в бік Амвросіївки, а інша частина — виходитиме через територію Росії. Прорив очолив комбат 2-го батальйону майор Драпатий. 3 серпня 2014 року комбат 1-го батальйону Іван Войтенко і начштабу Олександр Охріменко вивели особовий склад, близько 450 осіб (разом із прикордонниками), через кордон до РФ. На російському боці п'ять українських офіцерів командного складу 72-ї бригади, зокрема й Охріменка, були заарештовані. Утім, уже 9 серпня всіх заарештованих було звільнено і 10 серпня передано українській стороні.

Після повернення в Україну всіх звільнених офіцерів перевели до 30-ї окремої механізованої бригади формувати батальйон. 17 вересня 2014 року, після лікування від контузій у госпіталі, Охріменко прибув до навчального центру на Житомирський полігон. З грудня 2014 по березень 2015 виконував завдання на посаді начштабу батальйону на кордоні в районі Красна Талівка — Станиця Луганська. 6 травня 2015 року батальйон увійшов до складу 53-ї окремої механізованої бригади, а потім був передислокований на Донеччину, де виконував завдання до кінця вересня 2015 року, — утримував фронт між Верхньоторецьким і Авдіївкою.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що вже колишнього голову ТЦК Одеси Євгена Борисова, який нещодавно потрапив у скандал через елітну нерухомість в Іспанії, перевіряють на причетність до низки інших злочинів.

Раніше, 22 червня, стало відомо, що голова Одеського ТЦК Євген Борисов законно виїжджав за кордон. За словами спікера ОК "Південь", Борисов виїжджав за межі України на лікування. Усі необхідні документи він надав.