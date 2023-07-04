Радянський захист на німецькому танку: у ЗСУ з'явилися Leopard 2A4 з бронею "Контакт-1" (відео)

Німецькі експерти зазначили, що встановлення динамічного захисту на Leopard 2A4 дасть змогу нівелювати слабке місце машини, яка вразлива до російських кумулятивних снарядів танків Т-72 і Т-90.

Україна отримала від своїх союзників основні бойові танки Leopard 2A4, оснащені реактивною бронею (ERA) "Контакт-1", що встановлена навколо башти та бортів корпусу. Як повідомили 3 липня оглядачі Army Recognition, коментуючи кадри із соцмереж, ця нова броня значно зменшує одне з відомих слабких місць Leopard 2A4 — його бронювання.

Оглядачі пишуть, що вони поспілкувалися з німецькими військовими на тему слабких місць танка Leopard 2A4 порівняно з версією 2A6. За їхніми словами, більш рання версія танка не має достатньо ефективної броні для відбиття атак російських танків типу Т-72 і нових Т-90 "Прорив".

"Завдяки додаванню цього захисту, ми значно зменшуємо одну з цих слабкостей. Дійсно, оснащений новою бронею ERA, модернізований Leopard 2A4 тепер здатний протистояти кумулятивним снарядам останнього покоління (HEAT), якими стріляють російські танки", — повідомили німецькі експерти.

Захист "Контакт-1"

ERA "Контакт-1" розробили в 1980-х роках у СРСР для посилення захисту броньованих машин від протитанкових снарядів і ракет.

Вона складається з низки прямокутних металевих пластин, прикріплених до зовнішньої сторони машини. Кожна пластина містить шар вибухової речовини, поміщеного між двома металевими пластинами. Коли боєголовка з кумулятивним зарядом вражає ERA, шар вибухівки детонує, що викликає ударну хвилю, яка швидко просуває металеві пластини вперед. Ця протидія руйнує струмінь кумулятивного заряду, знижуючи його ефективність при пробитті основної броні машини.

Ключовий принцип ERA полягає в тому, що він нейтралізує вхідну загрозу до того, як вона зможе пробити основну броню машини.

Експерти дійшли висновку, що встановлення захисту "Контакт-1" на Leopard 2A4 підвищить живучість танка на полі бою завдяки руйнуванню і зниженню ефективності вхідних загроз.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний прокоментував втрати Leopard 2 та іншої західної техніки під час наступальних дій ЗСУ. За його словами, танки і бронетехніка приїхали в Україну не для параду, а для виконання бойових завдань на війні, тому вони є мішенню для противника.