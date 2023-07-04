Загроза Запорізькій АЕС: ЗСУ посилюють північний кордон особовим складом і бронетехнікою (відео)

За словами командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, робота зі зміцнення безпеки північної території не зупинялася відтоді, як звідти вибили ворога. Військові працюють 24/7.

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що через події навколо Запорізької АЕС було вирішено посилити саме північний кордон України — і особовим складом, і бронетехнікою. Про це військовослужбовець написав у своєму Telegram-каналі.

"Робота в цьому напрямку не зупинялася відтоді, як було вибито ворога з півночі, і триває цілодобово", — нагадав Наєв.

За його словами, зводять протитанкові загородження, облаштовують мінні поля і загалом зміцнюють лінію оборони.

Українська розвідка демонструє хороші результати, ворог добре вивчений, його плани відомі, стверджує представник ЗСУ.

"Наші воїни пройшли бойове злагодження і готові знищити будь-кого, хто зазіхає на нашу територію", — сказав він.

Нагадаємо, що співробітники "Енергоатому" моделюють російську атаку на ЗАЕС і проводять масштабні навчання. Західний журналіст показав, як рятувальники вчаться знезаражувати постраждалих. Навчання проходили в Запоріжжі та Запорізькому районі.

Також повідомлялося, що експерти розповіли, що ЗСУ форсують Дніпро для прориву нових ліній російської оборони. Міноборони РФ не в змозі забезпечити катерами окупаційне угруповання на лівому березі Херсонської області. І поки пропагандисти подумують про відродження "Дніпровської флотилії" часів російсько-турецьких воєн, ЗСУ готують плацдарм, щоб відсікти Кримський півострів і деокупувати території на Запорізькому напрямку.