Буде кілька хвилин: що робити водіям, якщо ядерний вибух застане на дорозі (відео)

Експерти рекомендують одразу ж знайти відносно безпечне паркування на трасі, після чого негайно виконати кілька дій. Це все зменшує ризик опромінення.

Загроза з боку Російської Федерації, яка пов'язана з підривом Запорізької атомної електростанції, нікуди не поділася. Українці змушені вивчити всілякі сценарії, щоб максимально себе убезпечити. В ефірі телеканалу "Київ" показали мультфільм на випадок, якщо ядерний вибух застав вас у дорозі.

Насамперед експерти радять зупинити транспортний засіб і встати на узбіччі або будь-якій іншій відносно безпечній ділянці дороги та перекрити потрапляння повітря всередину салону.

Щойно ці дії виконано, слід одягти на вуха великі навушники або ж затички, а рот і ніс закрити маскою або тканиною. Саме через них слід дихати доти, доки ви не доберетеся до безпечного укриття.

Не можна забувати про захисну позу, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим — закрити голову руками й опустити лікті до колін, як це продемонстровано в опублікованому ролику.

"Після вибуху, буквально впродовж кількох хвилин, потрібно знайти де сховатися: укриття, підвал, бетонні будівлі з мінімальною кількістю вікон і дверей", — ідеться в повідомленні.

Вкрай важливо пам'ятати про те, що дивитися в бік вибуху не можна в жодному разі. Триватиме це лише кілька секунд, проте промені настільки інтенсивні, що можуть призвести до опіків на відкритих ділянках тіла та тимчасового засліплення.

Нагадаємо, 4 липня Фокус повідомляв про те, які українські області можуть постраждати в разі підриву ЗАЕС. Багато чого залежатиме від напрямку вітру і найближчими днями він змінюватиметься в різні боки — від Кримського півострова до Києва.