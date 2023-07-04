"Трохи ППО-шник": бійці ЗСУ збили з автоматів БПЛА "Орлан" за 120 тис. доларів (відео)

На опублікованих кадрах можна побачити, як задоволені військові повертаються на позиції з трофеєм. Збити його було вкрай важко, але бажання поламати плани противника допомогло.

Бійці Збройних сил України за допомогою автоматів збили ворожих безпілотник "Орлан-10", вартість якого може бути 120 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка в соціальній мережі Facebook.

На опублікованому відео можна побачити, як двоє військових несуть у руках свій трофей, який ліквідували власними силами за допомогою звичайних автоматів.

Плани російських окупантів укотре обрушилися завдяки титанічним зусиллям бійців ЗСУ.

"Кожен із нас трохи ППО-шник. Ці козаки, хоч і не зенітники, але бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло", — йдеться в повідомленні.

На якому напрямку був збитий російський безпілотник "Орлан-10" не розголошується з метою безпеки. Військових переповнювала радість від нового трофея, адже вони досить довго намагалися його ліквідувати за допомогою звичайних автоматів, але ворожа ціль не здавалася до останнього.

Варто зазначити, що "Орлан-10" — це багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс росіян, який вони використовують для того, щоб спостерігати за позиціями українських військових. У його основу для силової установки входить двигун внутрішнього згоряння. Точна його вартість приховується, однак за попередніми підрахунками варіюється від 80 до 120 тисяч доларів.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що у ЗСУ з'явилися Leopard 2A4 з бронею "Контакт-1". Німецькі експерти після побаченого заявили, що встановлення динамічного захисту на танках дасть змогу нівелювати слабке місце машини, яка вразлива до російських кумулятивних снарядів танків Т-72 і Т-90.