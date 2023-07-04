Обстріл Первомайського: кількість постраждалих зросла до 43, серед них 12 дітей, — ОВА

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 5 людям надали допомогу на місці. Стан постраждалих — середній і легкий.

Унаслідок обстрілу Первомайського російськими окупантами поранення отрималии 43 людини. Серед них — 12 дітей. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у себе в Telegram.

"За уточненими даними медиків, станом на цю мить унаслідок удару по Первомайському 43 людини отримали поранення, із них — 12 дітей. 5 особам медики надали допомогу на місці. Стан постраждалих — середній і легкий", — написав Синєгубов.

Крім того, обстріл Первомайського прокоментували в підрозділі Kraken. Начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев заявив, що будинок, у який влучили ЗС РФ, розташований на відстані 800 метрів від місця прощання з бійцем Олегом Фадєєнком.

"Попадання було в будівлю, яка взагалі розташована за 800 метрів від місця проведення заходу. Однак те, що це був цілеспрямований удар по людях, які прийшли попрощатися з Олегом, сумнівів немає, адже за весь час війни це третій приліт по місту", — заявив він.

Нагадаємо, що 4 липня під час прощання з українським воїном у Первомайському прогримів вибух, є поранені. У поліції Харківщини тоді повідомили, що загалом поранення отримали 16 осіб. Серед них — 7 дітей, найменшому — один рік. У цей самий час у місті планувалося прощання з полеглим під Бахмутом Олегом Фадєєнком на псевдо "Малюк".