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Фугасний снаряд: під час прощання з воїном у Первомайському пролунав вибух, є поранені (фото)

вибух у Первомайську
Фото: Поліція Харківщини | Відбувся обстріл міста Первомайський

У поліції Харківщини повідомили, що загалом поранення отримали 16 осіб. Серед них — 7 дітей, найменшій — один рік. В той самий час у місті планувалося прощання з полеглим під Бахмутом Олегом Фадєєнком на псевдо "Малиш".

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На території міста Первомайський, яке розташоване у Харківській області, близько 13:35 пролунав вибух. Про це повідомив у Telegram 4 липня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У той час у населеному пункті мала відбутися церемонія прощання з Олегом Фадєєнком на псевдо "Малиш", українським захисником, який воював у спецпідрозділі ГУР Kraken та поліг під Бахмутом як командир розвідувального взводу у складі 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр).

За попередньою інформацією ОВА, росіяни під час обстрілу застосували фугасний снаряд. Унаслідок атаки зайнялися транспортні засоби, які були розташовані поруч на парковці.

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У поліції Харківщини повідомили, що загалом поранення отримали 16 осіб. Серед них — 7 дітей, найменшій — один рік. Постраждалих доставили до медичного закладу.

Пошкоджена багатоповерхівка. Зафіксовані загоряння автомобілів. Наразі правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії, порушене кримінальне провадження. Працюють представники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки. Проводиться огляд місця події. Поліція проводить збір речових доказів.

Хто такий Олег Фадєєнко "Малиш"

Вибух відбувся під час церемонії прощання з загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком на псевдо "Малиш". Як розповів у Telegram командир спецпідрозділу ГУР Kraken Костянтин Немічев, захід мав початися 4 липня о 13:00 у центральній частині міста. За словами Немічева, полеглий воїн брав участь у боях на Донеччині, провів велику кількість успішних наступальних і диверсійних операцій.

Разом зі своїм колективом Фадєєнко з перших днів повномасштабного вторгнення звільняв Харківщину та боронив Харків у складі спецпідрозділу Kraken. За даними Первомайської міськради, Фадєєнко входив до складу "Харківської центурії", був командиром розвідвзводу 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

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Фото: Немічев telegram

Нагадаємо, 4 липня у боях під Кремінною загинув 36-річний снайпер з Хмельниччини Володимир Ткаченко. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік працював будівельником, а потім був мобілізований до лав ЗСУ. У бійця залишилися двоє маленьких доньок.