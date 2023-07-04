"Був душею компанії": у боях під Кремінною загинув 36-річний снайпер з Хмельниччини

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Ткаченко працював будівельником, а потім був мобілізований до лав ЗСУ. У бійця залишилися двоє маленьких доньок.

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В районі Кремінної на Луганщині внаслідок танкового обстрілу загинув 36-річний стрілець-снайпер 2-го десантно-штурмового батальйону, житель селища Стара Ушиця на Хмельниччині Володимир Ткаченко. Про загибель жителя громади повідомили на сторінці Староушинської ТГ в Фейсбук.

"Солдат Володимир Ткаченко, мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 2 липня 2023 року поблизу населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району, Луганської області, внаслідок танкового обстрілу. Це ще одна непоправна втрата для нас усіх", — йдеться в повідомленні.

Як розповів "Суспільному" головний спеціаліст загального відділу Староушицької селищної ради Ігор Вишемірський, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Ткаченко працював на будівництві — виконував ремонти та працював на сонячній електростанції у Кам'янець-Подільському районі.

"Війна застала Володимира на Закарпатті, куди він поїхав на роботу. Там він і був мобілізований до війська. Кажуть, був дуже відповідальним бійцем, виконував поставлені задачі, підтримував побратимів, завжди готовий був прийти їм на допомогу. У Старій Ушиці в бійця залишилося двоє малих доньок та колишня дружина. Тут у нього також є багато друзів, адже Володя був дуже компанійським, душею компанії. Мати його на заробітках в Італії, тож зараз їде на похорон сина", — розповів Ігор Вишемірський.

Відомо, що у загиблого воїна залишилося двоє дітей.

За інформацією Староушицької територіальної громади, поховають загиблого воїна Володимира Ткаченка у Старій Ушиці,. Дата поховання ще не визначена.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямі обірвалося життя 20-річного кримського татарина Едема Алієва.

29 червня стало відомо про загибель у боях на Донеччині командира підрозділу "Вовча зграя" Олександра Філона. Міський голова рідного міста воїна Ковеля зізнався, що до останнього не вірив у трагічну звістку та чекав на офіційну інформацію.