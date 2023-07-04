Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ спонсором тероризму: дісталося і "вагнерівцям"

За словами нардепки Євгенії Кравчук, уперше в офіційному документі міжнародної організації було закріплено такі формулювання щодо Кремля. Робота на дипломатичному фронті триває.

Парламентська асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ) визнала Російську Федерацію спонсором тероризму. Дісталося і ПВК "Вагнер", які тепер офіційно є терористичною організацією. Про це написала нардепка Євгенія Кравчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 4 липня.

За її словами, члени ПА ОБСЄ у Ванкувері завершили роботу на сесії і підсумували це ухваленням підсумкової декларації.

У ній зазначено, що тероризм є однією з найбільших загроз для міжнародної безпеки та миру, а дії російської армії та найманців із ПВК "Вагнер" можна охарактеризувати саме так.

У зв'язку з цим, держави, які є повноцінними членами ОБСЄ, зобов'язані негайно вжити заходів. Один із кроків — оголошення приватної військової компанії Євгена Пригожина терористичною організацією.

У декларації також уперше за час повномасштабної війни прописали одні з найважливіших пунктів, а саме:

заклик міжнародної спільноти посилити міжнародні норми, які б чітко визнавали терористичний характер дій ПВК "Вагнер";

посилення відповідальності Російської Федерації як держави-спонсора цієї терористичної організації;

заклик не допустити залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

"Уперше таке формулювання закріплено в офіційному документі міжнародної організації! Сподіваюся, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише у США, а й у всьому світі. Адже тероризм не повинен залишатися поза увагою та справедливим покаранням", — йдеться в повідомленні.

Наприкінці Євгенія Кравчук додала, що робота на дипломатичному фронті триває.

Нагадаємо, 22 травня повідомлялося, що Парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ "геноцидом", а ідеологію "рашизмом". За словами глави української делегації Єгора Чернєва, було проведено десятки і сотні годин переговорів, щоб домогтися такого рішення, і воно було одноголосним.