"Ми просуваємось, ворог – ні": Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті (відео)

За словами Ганни Маляр, успіх нашого наступу не вимірюється пройденими кілометрами. Є багато критеріїв для оцінки ситуації на фронті.

4 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час ефіру телемарафону Єдині новини повідомила про ситуацію, яка відбувається на різних напрямках.

"Дуже важливо правильно використовувати критерій того, що відбувається на фронті. Цивільні просто намагаються все виміряти пройденими кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів. Але, насправді цих критеріїв значно більше. З січня місяця основним напрямком ворога є схід і там наш наступ триває по напрямкам", — заявила заступниця міністра оборони України.

За словами Маляр, на південному фланзі навколо Бахмута ми маємо просування. На північному напрямку точаться бої. У самому Бахмуті склалась така ситуація, що ворогові важко пересуватись і неможливо вийти.

Водночас ворог наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там дуже гаряче, але просунутися супротивник не може.

На півдні теж є просування ЗСУ, але про деталі пообіцяла повідомити пізніше.

"На всіх напрямках наші сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії. Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння — це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде. Наразі спостерігається динаміка, коли ворог не може просуватися, які б сили він не застосовував", — зауважила Ганна Маляр.

Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті, дивись з 17:47

4 липня начальник Генштабу Британії заявив, що поступово все складається на користь України. За словами Тоні Радакіна, українські захисники поступово розривають оборонні лінії окупаційних військ: за останні кілька тижнів ЗСУ зайняли більше позицій, ніж ЗС РФ за рік. РФ втратила 2000-2500 танків за 18 місяців і може замінити їх тільки з розрахунку 200 штук на рік.

Нагадаємо, що експерт Сергій Сумленний із німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center вважає, що коли ЗСУ перейдуть Дніпро, це стане кошмаром для РФ.