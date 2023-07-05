"Радіація нікого не залишить осторонь": Зеленський попередив про небезпеку на ЗАЕС (відео)

За словами президента, у різних країн є розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається, і хто в цьому винен.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що глобальна безпека повністю залежить від уваги світової спільноти до дій окупантів на Запорізькій АЕС. Відеозвернення опубліковано в Telegram-каналі.

За його словами, РФ має усвідомлювати, що світ бачить, які сценарії планують терористи, і готовий реагувати.

"Радіація — це загроза для всіх у світі, і атомна станція має бути повністю захищена від будь-яких радіаційних інцидентів, — заявив Зеленський. — У різних держав світу є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати — що відбувається, і хто в цьому винен".

Голова держави нагадав про те, що є дані розвідки, згідно з якими, на даху кількох енергоблоків ЗАЕС російські військові встановили те, що схоже на вибухівку.

Це може бути зроблено для імітації удару по станції. Можливо, РФ розраховують на якийсь інший сценарій. Хай там як, світ не може не бачити, що єдина загроза Запорізькій атомній станції — це сама Росія і ніхто інший.

Зеленський зазначив, що підрив Каховської ГЕС не викликав у світової громадськості належного відгуку, що могло надихнути Кремль на нові злодіяння.

Тепер же ніхто не може залишитися осторонь, тому що радіація нікого не залишає осторонь, попередив він.

Нагадаємо, що РФ підготувала провокацію з вибухами на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну. За даними ЗСУ, на покрівлі 3 і 4 енергоблоків, можливо, розмістили вибухові пристрої.

Також повідомлялося, що окупанти почали в масовому порядку відводити війська від Енергодара. За даними ЗМІ, війська також виводяться з околиць міста. З десятків блокпостів у цьому районі залишилися два — від Василівки до Мелітополя.