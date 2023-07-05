Явно не в глухому куті: експерти ISW розповіли, як просувається український контрнаступ

Хоч ЗСУ просуваються повільніше, ніж 2022 року під час звільнення Херсонської області, аналітики вважають, що операції українських військових біль успішні, ніж наступ Росії взимку-навесні 2023 року.

Поточні темпи українського контрнаступу не вказують на тупикову ситуацію і свідчать про можливість України повернути значну частину своїх територій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 4 червня.

У своєму звіті ISW зазначає, що українські сили проводили повільні та поступові операції, блокуючи райони зосередження російських військ на східному березі Херсонської області та здійснюючи обмежені наземні атаки на західному березі з серпня по листопад 2022 року. У результаті, російські війська були змушені покинути правий берег у середині листопада.

Однак аналітики зазначають, що російський зимово-весняний наступ тривав трохи більше ніж місяць і не досяг значних успіхів уздовж кордонів Луганської та Харківської областей.

ISW також зазначає, що ситуація на півдні України відрізняється від інших регіонів, оскільки відсутні природні умови, такі як два мости через Дніпро, на які російські сили могли б покладатися.

Український контрнаступ на Херсон складався з фаз, що включали відносно швидке просування і тривалі періоди підготовки та боїв, спрямованих на виснаження російських сил, з обмеженими досягненнями. Це послабило російські позиції на західному березі річки.

"Нинішній український контрнаступ менш драматичний і стрімкий, ніж той, що звільнив більшу частину Харківської області, успішніший за невдалий російський зимовий наступ, і загалом за темпами та початковим прогресом найбільше схожий на повільніший, але зрештою успішніший херсонський контрнаступ", — ідеться у звіті.

Нагадаємо, 4 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи контрнаступ ЗСУ, заявив, що українські сили діють чітко й організовано.

Також 4 липня начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що ЗСУ роблять спроби "взяти росіян змором", щоб зрештою розірвати ворожі оборонні рубежі під час масштабнішого контрнаступу.