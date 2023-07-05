Десятки "прильотів": Бєлгородська і Курська область РФ потрапили під інтенсивний обстріл (фото)

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град", пошкоджено 8 будинків, 5 машин і ЛЕП. У Курській області нібито влучили в місцеву школу.

Місто Валуйки Бєлгородської області Росії вранці 5 червня потрапило під обстріл із реактивної артилерії. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

За словами чиновника, силам протиповітряної оборони нібито вдалося збити три цілі й один безпілотник. Проте 12 снарядів із РСЗВ "Град" влучили в приватний сектор.

Осколки пошкодили вісім будинків і п'ять авто. Місцева мешканка отримала осколкове поранення грудної клітки.

"За попередніми даними, різні пошкодження зафіксовано у 8 приватних житлових домоволодіннях. Також пошкоджено лінію електропередачі. Оперативні та аварійні служби на місці. Подомовий обхід триває", — повідомив Гладков.

Водночас 5 червня під обстріл потрапила також Курська область Росії. Згідно з повідомленням російського медіа SHOT, у селищі Тьоткіно зафіксували 12 "прильотів". Повідомляється, що один зі снарядів нібито влучив у будівлю місцевої школи №2.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що також постраждав один будинок, при цьому люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що в Бєлгородській області (РФ) недалеко від кордону з Україною 3 липня збили два дрони — "Валькірію" і "Лелеку". БПЛА заглибилися на понад 20 кілометрів у тил противника.

Нагадаємо, 28 червня губернатор Псковської області Росії Михайло Ведерніков повідомив про 14 солдатів армії РФ, які загинули під час бойових дій біля Шебекіно в Бєлгородській області.